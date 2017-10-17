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    Солдат МЧС пытался покончить с собой

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Солдат министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) во время военной службы при неизвестных обстоятельствах получил ранение.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Бинагадинском районе.

    Так, служащий в N-ской воинской части МЧС уроженец села Агйазы Хачмазского района Эльшад Мардан оглу Алиев 1997 г.р. получил 4 ножевых ранения в область живота.

    Раненый солдат был помещен в больницу. В своих показаниях сотрудникам правоохранительных органов он сказал, что на нервной почве нанеся себе ножевые ранения пытался покончить с собой.

    Расследование по факту продолжается.

    Отметим, что Э.Алиев уже 4 месяца служит в N-ской воинской части.

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