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Азербайджанский военнослужащий скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия

Азербайджанский военнослужащий скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия Солдат азербайджанской армии выстрелом из огнестрельного оружия покончил с собой.
Происшествия
19 июня 2023 г. 17:25
Азербайджанский военнослужащий скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия

Солдат азербайджанской армии выстрелом из огнестрельного оружия покончил с собой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Было отмечено, что в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Управления военной полиции Министерства обороны, старший солдат Азизов Фарид Абульфаз оглы покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела и выполнены другие процессуальные действия.

По данному факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (Доведение до самоубийства), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.

"В настоящее время расследование продолжается, и будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgəri odlu silahdan atəş açaraq özünü öldürüb

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