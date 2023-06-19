Азербайджанский военнослужащий скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия

Солдат азербайджанской армии выстрелом из огнестрельного оружия покончил с собой.

Солдат азербайджанской армии выстрелом из огнестрельного оружия покончил с собой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Было отмечено, что в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Управления военной полиции Министерства обороны, старший солдат Азизов Фарид Абульфаз оглы покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела и выполнены другие процессуальные действия.

По данному факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (Доведение до самоубийства), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.

"В настоящее время расследование продолжается, и будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства", - отмечается в сообщении.