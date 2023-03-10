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Солдат азербайджанской армии скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия

Солдат азербайджанской армии скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении в результате выстрела из огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Магеррамова Эльнура Алескер оглу, который впоследствии скончался.
Происшествия
10 марта 2023 г. 20:45
Солдат азербайджанской армии скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия

В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении в результате выстрела из огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Магеррамова Эльнура Алескер оглу, который впоследствии скончался.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.

По данному факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

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