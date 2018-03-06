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    Соль опасна для людей с повышенным давлением - ученые

    Результатом исследования стало то, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Употребление в большом количестве соли может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья. Особенно чрезмерное употребление соли представляет угрозу людям с повышенным давлением. Как сообщает Report, к такому мнению пришла группа ученых из Имперского колледжа Лондона и Северо-Западного университета в США. 

    MedicalXpress пишет, что ученые исследовали рацион питания более 4 тыс. человек в возрасте от 40 до 59 лет. В течение четырех дней у добровольцев отслеживали различные показатели здоровья, после чего эти данные сопоставляли с потребляемыми продуктами.

    В итоге было выявлено зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Важно, что показатели кровяного давления не приходили в норму, даже если испытуемые часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.

    Результатом исследования стало то, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли.

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