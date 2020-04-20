Сократились ли случаи нарушения ПДД в период карантина?

"В период карантина сократились случаи нарушений правил дорожного движения (ПДД), визуально замечаемые сотрудниками полиции".
Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.
По его словам, в целом особого снижения числа нарушений правил, выявляемых при помощи специальных технических средств, не наблюдается: "Как известно, специальные технические устройства работают 24 часа. Представьте, что за сутки в стране происходит примерно от 5-ти до 7 тысяч нарушений правил".