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Сократились ли случаи нарушения ПДД в период карантина?

Сократились ли случаи нарушения ПДД в период карантина?

© Report

"В период карантина сократились случаи нарушений правил дорожного движения (ПДД), визуально замечаемые сотрудниками полиции".

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

По его словам, в целом особого снижения числа нарушений правил, выявляемых при помощи специальных технических средств, не наблюдается: "Как известно, специальные технические устройства работают 24 часа. Представьте, что за сутки в стране происходит примерно от 5-ти до 7 тысяч нарушений правил".

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