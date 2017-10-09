Сокращено наказание бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в убийстве бывшей жены

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Самира Алиева, признанного виновным в убийстве бывшей жены.

Об этом Report сообщил адвокат Джейхун Юсифов.

По его словам, решение было зачитано на заседании под председательством судьи Абида Абдинбекова. Согласно решению, приговор суда первой инстанции был изменен.

Срок лишения свободы С. Алиева сокращен с 20 лет до 19 лет. Кроме того, инкриминируемая С. Алиеву статья "попытка убийства" рекомендована к замене статьей 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Статья 178.3.2. (мошенничество, с причинением крупного ущерба) была удалена за давностью происшествия.

Отметим, что 6 июля 2015 года на 55 км дороги Баку-Губа был обнаружен обгоревший труп женщины. Было установлено, что убитой является жительница Баку Натаван Алиева 1981 г.р. Мать троих детей 36-летняя Н. Алиева работала врачом в одной из столичных больниц. За несколько дней до убийства – 26 июня близкие женщины подали заявление о пропаже Н. Алиевой в отделение полиции Хызинского района. Через несколько дней после обнаружения тела покойной в качестве подозреваемого был привлечен к следствию бывший супруг Н. Алиевой, в прошлом сотрудник полиции Алиев Самир Самандар оглу.

В отношении С. Алиева выдвинули обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса и решением Насиминского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В дальнейшем мера пресечения в его отношении несколько раз продлевалась.

Бакинским судом по тяжким преступлениям С. Алиев был приговорен к тюремному заключению сроком на 20 лет.