Сокращен срок наказания женщине-водителю, столкнувшейся с 4 автомобилями и сбившей насмерть пешехода в Баку

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе по приговору в отношении Юсубовой Самиры Тофиг гызы, обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова было объявлено решение.

Согласно решению, был изменен приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям, срок наказания С.Юсубовой был снижен с 7 до 6 лет.

Отметим, что цепная авария со смертельным исходом произошла 9 марта прошлого года на улице А.Нахчивани Бинагадинского района. Автомобиль марки Toyota, управляемый гражданкой Грузии С.Юсубовой, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21011, управляемым жителем Баку Гасанагой Мамедовым. С.Юсубова, потеряв управление, врезалась на припаркованные на обочине автомобили марки Hyundai, принадлежащий Интигаму Халилову, марки BMW, принадлежащий Камилю Мамедова и марки KİA, принадлежащий жителю Гёйчайского района Сеймуру Велиеву. После этого она сбила жителя Абшеронского района Шохрата Оруджова, проходящего поблизости от места происшествия. Ш.Оруджов был госпитализирован в больницу, где скончался. С.Юсубова была арестована.

Она обвинялась по ст. 263-1.3 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

19 января этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Юсубова приговорена к 7 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, она подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.