Сокращен срок наказания укравшему 56 тысяч манатов из банкомата Международного банка

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Салеха Атаева, обвиненного в краже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Видади Джафарова было оглашено решение.

Решением суда апелляционная жалоба С.Атаева была частично удовлетворена, приговор суда первой инстанции изменен.

Так, назначенные ему 8 лет лишения свободы сокращены до 6 лет заключения.

По обвинительному акту, С.Атаев с целью наживы в составе организованной группы присвоил чужое имущество с причинением ущерба в крупном размере.

С целью присвоения чужого имущества он в составе организованной Хабибовым Вугаром Ариф оглу преступной группировки вместе с Керимовым Натиком Ильхам оголу, Аббасовым Дильгамом Барис оглу, Атамалиевым Талехом Джахангир оглу 16 ноября 2013 года выломали окно продуктового магазина Набиева Габиля Аллахверди оглу в селе Даг-Гойлер Шамахинского района. Там они взломали принесенным с собой сварочным аппаратом банкомат №781, принадлежащий Шамахинскому филиалу Международного банка Азербайджана, и забрали 56 369 манатов.

После подозреваемые в совершении преступления лица были задержаны, но С.Атаева среди них не было, так как он сбежал в Россию. Сотрудники правоохранительных органов объявили С.Атаева в розыск. Через некоторое время он был задержан в России и передан Азербайджану.

С.Атаев обвинялся по статьям 177.3.1 (кража, совершенная организованной группой) и 177.3.2 (с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 апреля 2017 года он был приговорен к 8 годам тюремного заключения. Недовольный решением суда адвокат обвиненного подал апелляционную жалобу о смене наказания условным наказанием.

Адвокат обосновал это тем, что во время предварительного и судебных следствий С.Атаев признал вину, раскаялся и возместил нанесенный ущерб. Суд первой инстанции назначил наказание с учетом личности обвиняемого, совершения преступления в первый раз, полного возмещения ущерба, наличия смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств.