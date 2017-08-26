Сокращен срок наказания обворовавшим женщину в Сумгаыйте

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционной жалобе по приговору в отношении Замина Хагвердиева и Намика Акперова, обвиненных в краже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Назима Мовсумова было зачитано решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба обоих обвиняемых была частично удовлетворена, решение суда первой инстанции было изменено.

Срок наказания З.Хагвердиева и Н.Акперова сокращен с 6 до 5 лет заключения.

Отметим, что инцидент произошел 18 июля 2016 года в Сумгайыте. З.Хагвердиев и Н.Акперов разбойным путем присвоили золотое ожерелье Насибы Нуралиевой стоимостью 500 манатов. Впоследствии оба мужчины были задержаны в качестве подозреваемых в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Сумгаыйтского городского управления полиции.

Они были обвинены по статьям 180.2.1 (грабеж, группой лиц по предварительному сговору) и 180.2.4 (с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям наказания З.Хагвердиев и Н.Акперов был приговорены к 6 годам заключения каждый. Недовольные данным решением они подали апелляционную жалобу.