Сокращен срок наказания мужчине, ударившего шилом знакомого в Баку

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось предварительное судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на приговора в отношении обвиняющегося в попытке предумышленного убийства Рашада Гасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова было объявлено постановление.

По приговору суда апелляционная жалоба Р.Гасанова была частично удовлетворена, а приговор суда первой инстанции изменен.

Так, решение о лишении Р.Гасанова свободы сроком на 14 лет было сокращено до 11 лет 3 месяцев.

Отметим, что согласно обвинительному акту, в кафе, где житель Баку Р.Гасанов выпивал с приятелем спиртное, между мужчинами возник спор. В результате Р.Гасанов ударил приятеля шилом. Доставленный в больницу пострадавший был прооперирован. Позже Р.Гасанов был задержан сотрудниками полиции.

Он обвиняется по ст. 29, 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из-за хулиганских побуждений) УК.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Р.Гасанова к 14 годам лишения свободы. Несогласные с решением заключенный и его защитник Эльман Агаев подали апелляционную жалобу.