Сокращен срок наказания мужчины, убившего соседа в поселке Сараи

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной в связи с решением по уголовному делу Гудрата Керимова, обвиняемого в убийстве.

По решению, апелляционная жалоба Г.Керимова была частично удовлетворена, изменен приговор суда первой инстанции. Решение о лишении свободы сроком на 14 лет изменено до 13 лет заключения.

Отметим, что 2 февраля Камран Бабаев, проживающий в поселке Сарай Абшеронского района, был доставлен в больницу с огнестрельными ранами в области шеи и спины.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, было установлено, что его из пистолета "Макаров" ранил сосед Гудрат Керимов. 6 февраля К.Бабаев скончался в больнице.В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры Г.Керимов был задержан и передан следствию.

Ему инкриминировали статьи 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Керимов был приговорен к заключению сроком на 14 лет. Недовольный решением суда заключенных подал апелляционную жалобу. Он попросил изменить приговор и инкриминируемую статью на 122.1 (умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения) и назначить справедливое наказание по данной статье.