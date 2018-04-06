Сокращен срок наказания лица, шантажировавшего в Баку известного врача

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении Эльнура Ибрагимова, обвиняемого в требовании денег путем шантажа у известного врача.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Намика Мамедова огласили решение суда, согласно которому приговор суда первой инстанции изменен.

Так, срок наказания Э.Ибрагимова сокращен с 7 до 5 лет.

Отметим, что Э.Ибрагимов познакомился в соцсети с невропатологом одной из бакинских клиник Н.А. (имя условное). Между ними завязались более тесные отношения. Чуть позже он стал шантажировать женщину, угрожая опозорить и взял у нее за молчание свыше 8 000 манатов.

Затем Н.А. подала в правоохранительные органы жалобу на Э.Ибрагимова. Мужчина был задержан. В отношении Э.Ибрагимова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Он не принял выдвинутых обвинений и заявил, что взял у женщины деньги в качестве помощи.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Ибрагимова приговорили к 7 годам тюрьмы и арестовали в зале суда. Недовольный приговором Э.Ибрагимов подал апелляционную жалобу.