Сокращен срок наказания лиц, совершивших кражу из дома бывшего чиновника

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Руслана Набатова и Рамиля Багирова, обвиняемых в краже сейфа из дома бывшего заместителя председателя ЗАО "Каспийское морское пароходство" Мубариза Мадатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба обвиняемых была частично удовлетворена, изменен приговор суда первой инстанции.

Так, наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в отношении Р.Набатова и Р.Багирова сокращено на 1 год.

Согласно обвинительному акту, преступление было совершено 23 мая этого года. Р.Набатов вместе со своим знакомым Р.Багировым украли из расположенного в поселке Зиря дачного дома бывшего заместителя председателя ЗАО "Каспийское морское пароходство" Мубариза Мадатова сейф, внутри которого находились 10 тыс. долларов США и 40 тыс. евро. Они взломали сейф на мусорной свалке и разделили между собой деньги.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Набатов и Р.Багиров были осуждены к 10 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденные подали апелляционную жалобу.

Отметим, что сын М.Мадатова - Халид Мадатов 15 марта 2014 года примерно в 00:30 совершил дорожно-транспортное происшествие на Зыхском шоссе Сураханского района. В результате аварии погибли жена известного тариста, народного артиста Агаселима Абдуллаева - Бриллиант Абдуллаева и его внук Агаселим Абдуллаев.

Приговором суда виновник ДТП был осужден на 12 лет лишения свободы с лишением прав управлять транспортными средствами в течение 5 лет. Лишение водительских прав будет применено по завершении срока отбывания наказания.

После происшествия распоряжением президента Азербайджана М.Мадатов был освобожден от занимаемой должности в ЗАО "Каспийское морское пароходство".