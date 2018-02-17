Сокращен срок наказания брату председателя НПО, убившему отца

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении Ильяса Мехтиева, обвиненного в убийстве отца.

Об этом Report сообщил адвокат Хафиз Алескеров.

По его словам, решение было зачитано на заседании под председательством судьи Эльшада Шамаева.

По решению, из обвинения изъята статья 186.2.2 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие тяжкие последствия) УК. Срок наказания сокращен в 19 до 18 лет заключения.

Отметим, что инцидент произошел 31 января в поселке Маштага Сабунчинского района.

Обвиняемый Ильяс Мехтиев на почве семейного конфликта облил бензином отца Имдада Мехтиева 1936 г.р. и поджег его вместе с домом. И. Мехтиев скончался на месте происшествия.

И.Мехтиеву инкриминировали статьи 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом),120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника), 186.2.1(умышленные уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба потерпевшему) и 186.2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия) УК АР.

Бакинским судом по тяжким преступлениям он был приговорен к 19-ти годам лишения свободы.

Напомним, что другой сын покойного 81-летнего И.Мехтиева - Мехти Мехтиев – председатель общественного объединения “Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны".