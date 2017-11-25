Содержащийся в изоляторе временного содержания забил до смерти сокамерника

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Содержащийся в изоляторе временного содержания Главного управления полиции города Баку 30-летний Эльман Ибрагимов избил своего сокамерника Чингиза Халилова.

Как сообщает Report, Ч. Халилов получил серьезные травмы. Он был помещен в клинический медицинский центр №1, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Хатаинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 126.3 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).