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    Содержащийся в изоляторе временного содержания забил до смерти сокамерника

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Содержащийся в изоляторе временного содержания Главного управления полиции города Баку 30-летний Эльман Ибрагимов избил своего сокамерника Чингиза Халилова.

    Как сообщает Report, Ч. Халилов получил серьезные травмы. Он был помещен в клинический медицинский центр №1, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

    Хатаинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 126.3 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

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