​SOCAR выступил с заявлением по итогам расследования распространенной в СМИ информации о Гиймяте Мехдиеве

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Комитет по управлению рисками Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) расследовал распространенную СМИ информацию о приобретении супругой заместителя начальника Управления капиталовложений SOCAR Гиймята Мехдиева К.Мехдиевой в районе Гёкчебель турецкого города Бодрум 16 вилл на общую сумму 20 млн. долларов и принял решение в соответствии со стандартами по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном SOCAR заявлении.

Согласно решению комитета, случаев нарушения норм Кодекса деловой этики SOCAR не выявлено. Комитет отмечает, что эти сведения не имеют ничего общего с деятельностью SOCAR, и распространение некоторыми СМИ непроверенной, безосновательной информации подобного рода и попытки связать ее с деятельностью компании расцениваются в качестве рисков, способных оказать влияние на имидж SOCAR и реализацию международных проектов.

Учитывая данное решение Комитета по управлению рисками, SOCAR призывает авторов этих статей, а также средства массовой информации не нарушать требования действующего законодательства и журналистскую этику и не распространять непроверенную и безосновательную информацию. В заявлении говорится, что представление Гиймята Мехдиева в качестве государственного чиновника, создание ошибочных представлений о его службе в государственных органах, намеренное преувеличение стоимости приобретенного им имущества в 300 раз являются попыткой запятнать репутацию данного лица и его семьи в глазах общественности.

Будучи международной нефтяной компанией, SOCAR представляет интересы Азербайджана за пределами Азербайджана, в связи с чем налаживает сотрудничество с компаниями-партнерами.

Согласно заявлению, попытки связать указанные выше ложные сведения с SOCAR вызывают сожаление и наносят ущерб деловому имиджу компании. Это вынуждает компанию в целях защиты своего делового имиджа предпринять необходимые правовые меры в отношении зарубежных и местных СМИ, распространяющих сведения клеветнического характера. В заявлении также отмечается, что SOCAR готов к сотрудничеству с прессой в целях формирования справедливой позиции по вопросам такого рода среди общественности.