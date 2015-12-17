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    SOCAR: Пожар на нефтяных скважинах полностью потушен

    Этим удалось предотвратить экологическую катастрофу

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Полностью потушен пожар на нефтяных скважинах, начавшийся в результате аварии на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Низамеддин Гулиев.

    Он отметил, что этим полностью предотвращена экологическая катастрофа, которая могла бы произойти в результате нефтяных разливов на море.

    По словам Н.Гулиева, в горящих газовых скважинах пожар почти потушен.

    "Мы пытаемся потушить пламя как можно быстрее. Затем на платформе приступят к работам по реконструкции. После этого эксплуатация скважин возобновится", - добавил он.

    Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газопровода из-за шторма в Каспийском море.

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