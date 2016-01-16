​SOCAR: Потушен пожар на одной из самых опасных газовых скважин месторождения "Гюнешли"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Потушен пожар на одной из газовых скважин 10-й морской платформы месторождения "Гюнешли".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, предприняты беспрерывные меры по срезанию и вывозу с территории деформированных металлических конструкций вокруг горящих скважин, а также обеспечению беспрепятственной работы противофонтанной группы вокруг скважин. "В результате усилий пожарного состава и сотрудников соответствующих структур производственного объединения "Азнефть" 16 января удалось потушить пожар на одной из самых опасных газовых скважин".

В SOCAR заявили, что работы по тушению пожара, возникшего в результате происшествия 4 декабря 2015 года на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли", продолжаются.