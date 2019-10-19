​SOCAR: Мы морально поддерживаем установку книжных киосков

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) морально поддерживает инициативу Общественного объединения Progress по установке в Баку книжных киосков. Демонтаж несколько дней назад книжного киоска, установленного на тротуаре близ Научно-исследовательского института SOCAR в Наримановском районе, был осуществлен ими самими.

Об этом Report сказал заместитель начальника Управления связей с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что некоторые члены Общественного объединения Progress являются сотрудниками SOCAR, и члены Объединения выступили с инициативой установить в нескольких точках города книжные киоски: "Эти работы они осуществляют за счет собственных возможностей. Это прекрасная инициатива, и мы эту инициативу морально поддерживаем. Они не просили никакой финансовой поддержки у SOCAR. Просто из-за того, что некоторые территории, где они хотят установить киоски, принадлежат SOCAR, они попросили у нас разрешение. Мы же не воспротивились и дали положительный ответ. Но впоследствии стало известно, что для установления киска требуется разрешение и других структур. Поэтому они сами демонтировали киоск. Установка и демонтаж киоска были осуществлены самим Общественным объединением".