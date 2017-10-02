У Шахбаза Гулиева возникли серьезные проблемы со здоровьем, он доставлен в больницу в Ереване

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ У гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева, в настоящее время находящегося в армянском плену и содержащегося в тюрьме в Шуше, возникли серьезные проблемы со здоровьем, он был помещен в больницу в Ереване.

Об этом Report сообщил родственник Шахбаза Гулиева.

Он отметил, что по предоставленной им информации, Ш. Гулиев еще месяц будет оставаться в больнице в Ереване: "Нам принесли видеокадры, в которых содержалась речь Шахбаза Гулиева. Он сообщает, что перенес операцию на желчный пузырь, после операции у него возникли серьезные проблемы со здоровьем, и спустя месяц он был помещен в больницу",

По словам родственника, на видео видно, что Ш. Гулиев в тяжелом состоянии: "Шахбаз сказал, что у него проблемы с системой пищеварения, он не может есть, еда в его организме нормально не переваривается".

Напомним, что это третьи по счету видеокадры, представленные семье Ш. Гулиева со времени его взятия в армянский плен.

Отметим, что 10 июля 2014 года Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в заложники армянскими вооруженными силами на оккупированных территориях Азербайджана в Кельбаджаре. В декабре того же года состоялся так называемый судебный процесс над кельбаджарскими пленными, посетившими могилы своих близких в Кельбаджаре. Решением марионеточного сепаратистского режима, постановочный суд приговорил Шахбаза Гулиева к 22 годам "лишения свободы" и Дильгама Аскерова к "пожизненному заключению". Для освобождения заложников были предприняты многие шаги, однако несмотря на это добиться их освобождения пока не удалось. В настоящее время связь с ними поддерживается только при посредничестве представителей Международного Комитета Красного Креста.