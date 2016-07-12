Снят запрет на выезд Гюляр Ахмедовой из Азербайджана

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на решение об отклонении ходатайства относительно снятия ограничения на выезд бывшего депутата Гюляр Ахмедовой за пределы Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было вынесено решение.

Согласно решению, жалоба экс-депутата частично удовлетворена. Решение суда первой инстанции было аннулировано и Г.Ахмедовой дали разрешение на выезд из Азербайджана сроком на 3 месяца.

Напомним, что Г.Ахмедова подала ходатайство о снятии ограничения на выезд за пределы страны в связи с проведением хирургической операции. 28 апреля этого года Ясамальский районный суд отклонил жалобу. Не согласившись с решением, адвокат Г.Ахмедовой Адем Мамедов подал апелляционную жалобу.

Отметим, что после скандальной видеозаписи, распространенной бывшим ректором Азербайджанского международного университета Эльшадом Абдуллаевым, Гюляр Ахмедова отказалась от депутатского мандата. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Она обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и ст. 307.2 (недонесение о преступлениях и заранее не обещанное укрывательство преступлений, заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Г.Ахмедову к 3 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда Г.Ахмедова была приговорена к 3 годам условно и освобождена из зала суда.