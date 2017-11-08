Снят арест на некоторое имущество Видади Зейналова и других лиц

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Снят арест на некоторое имущество бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова.

Об этом сообщила Report адвокат Гюльшан Салманова.

Адвокат отметила, что решением Бакинского апелляционного суда арест на имущество обвиняемых лиц, приобретенное до 2009 года, был снят, изъятие приостановлено: "Арест с имущества, приобретенного с 2009 года, не был снят".

Напомним, что в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева срок наказания Видади Зейналова сокращен до 4 лет, Бейтуллы Гусейнова - до 7 лет и 6 месяцев. Другие обвиняемые - Намазали Мамедов, Анар Мустафаев, Эмин Мамедов и Гамбар Бейбалаев получили условное наказание и были отпущены на свободу в зале суда.

Отметим, что В. Зейналов и другие лица были арестованы в 2015 году.