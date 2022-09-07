В Баку сносится незаконное многоэтажное здание

В Баку сносится незаконно строящийся многоэтажный жилой дом.

"На основании жалоб граждан был проведен осмотр территории, где осуществлялось строительство двух многоэтажных зданий. Было выявлено, что это незаконное строительство и принято решение о сносе. В настоящее время идут работы по сносу".



Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал сотрудник Госагентства по надзору за безопасностью строительства Министерства по чрезвычайным ситуациям Фаиг Садыгов.



По его словам, снос осуществляется из-за несоблюдения предписаний и решений: "Снос осуществляется совместно с исполнительной властью Насиминского района, Госкомитетом по градостроительству и архитектуре. Независимо от наличия купчей на землю или каких-либо свидетельств, необходимо соблюдать законы согласованного строительства. На первом этаже здания строительство велось вне проекта. Поэтому было принято решение о сносе".

14:34

В Баку сносится незаконно строящийся многоэтажный жилой дом.

Как сообщает Report, он расположен в 998-м квартале на улице К.Мамедгулузаде в Насиминском районе города Баку.

В настоящее время на территорию прибыли сотрудники МЧС, начался снос двух построенных этажей.

Согласно сообщениям в социальных сетях, здание принадлежит экс-депутату Асабилю Гасымову.