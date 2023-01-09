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Снежная погода создала проблемы на дорогах в западном регионе Азербайджана

Снежная погода создала проблемы на дорогах в западном регионе Азербайджана Вследствие неблагоприятных погодных условий возникли проблемы с движением транспорта в горных районах западного региона Азербайджана, в основном на автомобильных дорогах, ведущих в отдаленные села, где произошло несколько автомобильных аварий.
Происшествия
9 января 2023 г. 15:33
Снежная погода создала проблемы на дорогах в западном регионе Азербайджана

Вследствие неблагоприятных погодных условий возникли проблемы с движением транспорта в горных районах западного региона Азербайджана, в основном на автомобильных дорогах, ведущих в отдаленные села, где произошло несколько автомобильных аварий.

Как сообщает западное бюро Report, снегопад, начавшийся 8 января, усилился ночью. Из-за понижения температуры на дорогах образовалась гололедица. В связи с этим в отдаленных селах Кедабекского, Дашкесанского, Гейгельского, Шамкирского и Товузского районов частично затруднено движение транспортных средств.

На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через регион, трудности в движении автомобилей возникли, в основном, в ночное и утреннее время.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов в ответ на запрос западного бюро Report сообщил, что из-за плохих погодных условий произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, однако серьезно пострадавших нет.

Представитель МВД порекомендовал водителям и пешеходам строго соблюдать правила дорожного движения, не использовать личный транспорт, особенно. если шины не подходят для зимнего сезона, соблюдать дистанцию и ограничение скорости.

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Версия на азербайджанском языке Qarlı hava şəraiti qərb bölgəsində avtomobil yollarında çətinliklər yaradıb

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