Снесенная ветром во время аварии жилая будка найдена на дне моря

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски нефтяников, пропавших без вести 15 декабря в результате обрушения в море по причине сильного ветра части эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сегодня к поискам были привлечены дополнительные подводные лодки, увеличено число кораблей и вертолетов. На месте происшествия на морском дне была обнаружена жилая будка, снесенная в результате сильного ветра, водолазы осмотрели внутрь будки. В будке не было ни одного нефтяника, пропавшего без вести. В настоящее время продолжается процесс по извлечению будки из воды.