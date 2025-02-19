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Снегопады в горных районах осложнили ситуацию на дорогах

Снегопады в горных районах осложнили ситуацию на дорогах
Происшествия
19 февраля 2025 г. 19:25
Снегопады в горных районах осложнили ситуацию на дорогах

Снегопады в горных и предгорных районах Азербайджана осложнили обстановку на дорогах и стали причиной первой аварии.

Как сообщает Report, утром в городе Хызы на обледеневшей трассе произошло ДТП. По предварительной версии, водитель автомобиля Mitsubishi резко затормозил на обледенелой дороге, после чего машину занесло, и она столкнулась с встречным автомобилем ГАЗ-31.

Главное управление дорожной полиции призывает водителей учитывать погодные условия, не использовать изношенные шины, избегать резких маневров и экстренного торможения на скользкой дороге. Перед выездом полиция советует проверить исправность стеклоочистителей, стеклоомывателей и фар, а также использовать незамерзающие жидкости для охлаждающей системы и стеклоомывателя.

Водителям рекомендовано иметь в автомобиле цепи противоскольжения и буксировочный трос. Неопытным водителям советуют воздержаться от поездок по заснеженным и скользким дорогам.

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