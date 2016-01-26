​Снегопад оставил 8 габалинских сел без электричества

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Снегопад в Габале привел к проблемам с электроснабжением.

Как сообщает Report, начавшийся со вчерашнего дня снег оставил без электричества отдаленные и горные села. Повреждены электрические провода на магистральных и раздаточных линиях, упали столбы.

Как сообщил Report заместитель главы Исполнительной власти Габалинского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Абиль Агасафов, в настоящее время на территории работают бригады районной электросети: "В течение дня подача электричества во все села будет восстановлена. Районные села Солгуджа, Михлиговаг, Емишанлы, Котуклу, Улудаш, Дандых, Абрых и Гямярван остались без электричества".

Отметим, что толщина выпавшего в районах и селах снега достигает 35-40 см, а в горной местности - 50-55 см.