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    ​Снегопад оставил 8 габалинских сел без электричества

    В течение дня подача электричества во все села будет восстановлена

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Снегопад в Габале привел к проблемам с электроснабжением.  

    Как сообщает Report, начавшийся со вчерашнего дня снег оставил без электричества отдаленные и горные села. Повреждены электрические провода на магистральных и раздаточных линиях, упали столбы.

    Как сообщил Report заместитель главы Исполнительной власти Габалинского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Абиль Агасафов, в настоящее время на территории работают бригады районной электросети: "В течение дня подача электричества во все села будет восстановлена. Районные села Солгуджа, Михлиговаг, Емишанлы, Котуклу, Улудаш, Дандых, Абрых и Гямярван остались без электричества".

    Отметим, что толщина выпавшего в районах и селах снега достигает 35-40 см, а в горной местности - 50-55 см. 

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