Снегопад на Агсуинском перевале вызвал трудности для движения транспорта.
Как передает ширванское бюро
Для обеспечения интенсивного движения предпринимаются необходимые меры, проезжая часть обрабатывается солью, песком.
Директор ООО "Дорожная эксплуатация №4" Эльдар Исрафилов сообщил, что для безопасности водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, в том числе, трассой Баку-Газах.
Он также отметил, что на Агсуинском ближе к вечеру возможна гололедица, в связи с чем рекомендуется пользоваться дорогой Агсу-Кюрдамир.