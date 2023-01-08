Снегопад на Агсуинском перевале вызвал трудности для движения транспорта

Снег, выпавший в окрестностях Агсу, создал проблемы для легковых автомобилей.

Снегопад на Агсуинском перевале вызвал трудности для движения транспорта.

Как передает ширванское бюро Report , в настоящее время для устранения проблем на заснеженных участках привлечена специальная техника и живая сила.

Для обеспечения интенсивного движения предпринимаются необходимые меры, проезжая часть обрабатывается солью, песком.

Директор ООО "Дорожная эксплуатация №4" Эльдар Исрафилов сообщил, что для безопасности водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, в том числе, трассой Баку-Газах.

Он также отметил, что на Агсуинском ближе к вечеру возможна гололедица, в связи с чем рекомендуется пользоваться дорогой Агсу-Кюрдамир.