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Снегопад на Агсуинском перевале вызвал трудности для движения транспорта

Снегопад на Агсуинском перевале вызвал трудности для движения транспорта Снег, выпавший в окрестностях Агсу, создал проблемы для легковых автомобилей.
Происшествия
8 января 2023 г. 15:24
Снегопад на Агсуинском перевале вызвал трудности для движения транспорта

Снегопад на Агсуинском перевале вызвал трудности для движения транспорта.

Как передает ширванское бюро Report, в настоящее время для устранения проблем на заснеженных участках привлечена специальная техника и живая сила.

Для обеспечения интенсивного движения предпринимаются необходимые меры, проезжая часть обрабатывается солью, песком.

Директор ООО "Дорожная эксплуатация №4" Эльдар Исрафилов сообщил, что для безопасности водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, в том числе, трассой Баку-Газах.

Он также отметил, что на Агсуинском ближе к вечеру возможна гололедица, в связи с чем рекомендуется пользоваться дорогой Агсу-Кюрдамир.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsu dolaylarında yağan qar fəsadsız ötüşməyib

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