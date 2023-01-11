Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей

Снег затруднил движение транспорта на автомобильной дороге Шамкир-Гедабей.
Как сообщает западное бюро Report, по этой причине в районы были мобилизованы работники дорожного хозяйства.
В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищены от снега и посыпаны песком, солью и гравием. В настоящее время работы продолжаются. Аналогичные работы ведутся и на участках магистрали Баку-Газах.
Из-за гололеда на территории Шамкирского района зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие.
Отметим, что проблем с обеспечением населения электроэнергией и природным газом в Шамкирском районе не наблюдалось. Лишь в некоторых отдаленных горных селах произошли короткие перерывы в подаче электроэнергии.
В настоящее время в регионе наблюдается снежная и морозная погода.