Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей

Снег затруднил движение транспорта на автомобильной дороге Шамкир-Гедабей.

Снег затруднил движение транспорта на автомобильной дороге Шамкир-Гедабей.

Как сообщает западное бюро Report, по этой причине в районы были мобилизованы работники дорожного хозяйства.

В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищены от снега и посыпаны песком, солью и гравием. В настоящее время работы продолжаются. Аналогичные работы ведутся и на участках магистрали Баку-Газах.

Из-за гололеда на территории Шамкирского района зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие.

Отметим, что проблем с обеспечением населения электроэнергией и природным газом в Шамкирском районе не наблюдалось. Лишь в некоторых отдаленных горных селах произошли короткие перерывы в подаче электроэнергии.

В настоящее время в регионе наблюдается снежная и морозная погода.