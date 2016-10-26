Снег в Лерике вызвал ряд проблем, из строя вышли линии электропередачи и связи

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Снег в Лерике вызвал ряд проблем.

Как сообщает южное бюро Report, в результате выпадения снега, сопровождающегося сильным ветром и морозом, в Лерикском районе повалились деревья. Вышли из строя линии электропередачи и связи. С ночи в ряде сел прекратилась подача электроэнергии, прервана связь. По словам жителей, в большинстве сел наблюдаются перерывы в подаче электроэнергии.

Высота снежного покрова в Оранде, являющимся высокогорной частью района, достигла 80 см. Со вчерашнего дня в этом направлении без света остались села Оранд, Писаора, Вуравуд, Текуну, Сорсчай.

Заместитель главы исполнительной власти Лерикского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликов отметил, что предпринимаются меры в связи со сложившейся ситуацией.

Отметим, что для устранения возникших проблем мобилизованы силы. В настоящее время толщина снежного покрова в городе Лерик составляет 20 см. В движении транспорта на трассе Лянкяран-Лерик никаких проблем нет.