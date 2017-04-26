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    Снег в Лерике нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству - ФОТО

    На данный момент в высокогорьях на территории района идет снег

    Лерик. 26 апреля. REPORT.AZ/ Нестабильные погодные условия в Лерикском районе нанесли сельскому хозяйству серьезный ущерб.

    Как сообщает южное бюро Report, уже два дня в высокогорьях на территории района идет снег.

    На данный момент снег наблюдается в селах, расположенных на территории Оранд, Зуванд.

    Данный процесс отрицательно сказывается на продуктивности фруктовых деревьев.

    Кроме того, отсутствие дождей в весенний период и превосходство ветреной погоды приводят к проблемам на зерновых полях и других посевных участках. 

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