Снег в Лерике нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству - ФОТО

Лерик. 26 апреля. REPORT.AZ/ Нестабильные погодные условия в Лерикском районе нанесли сельскому хозяйству серьезный ущерб.

Как сообщает южное бюро Report, уже два дня в высокогорьях на территории района идет снег.

На данный момент снег наблюдается в селах, расположенных на территории Оранд, Зуванд.

Данный процесс отрицательно сказывается на продуктивности фруктовых деревьев.

Кроме того, отсутствие дождей в весенний период и превосходство ветреной погоды приводят к проблемам на зерновых полях и других посевных участках.