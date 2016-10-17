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    Снег в Дашкесанском районе оставил часть города без света

    Причина связана с выходом из строя одного из трансформаторов

    Дашкесан. 17 октября. REPORT.AZ/ Выпавший в Дашкесанском районе первый снег оставил часть города без света.

    Как сообщает западное бюро Report, выпавший днем в Дашкесане мокрый снег вечером перешел в снег. Хотя пока в движении транспорта не возникло проблем, наблюдающийся сильный снег может создать проблемы. Сейчас в части города возникла проблема с энергоснабжением. В качестве причины приводят выход из строя одного из трансформаторов. На данный момент ведутся работы для устранения аварии.

    Отметим, что сейчас температура воздуха в Дашкесанском районе достигает -4 градусов. 

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