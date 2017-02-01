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    Снег в Баку затруднил движение транспорта - ФОТО

    Большинство маршрутных автобусов работают с опозданием

    Большинство маршрутных автобусов работают с запозданием

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Снег в Баку затруднил движение транспорта.

    Как сообщает Report, на всех дорогах с регулируемой скоростью снижена максимально допустимая скорость движения.

    На трассе в направлении Международного аэропорта скорость снижена до 60 км/ч. Асфальт на столичных дорогах посыпан солью и песком. 

    На большинстве улицах наблюдаются пробки. 

    В различных местах столицы зарегистрированы небольшие аварии.

    Большинство маршрутных автобусов работают с опозданием. Один из водителей маршрутного автобуса №36 заявил Report о том, что из 21 автобуса на линии работают только 8: "Из-за снега и гололедицы большинство водителей не смогли выйти на работу".

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