Снег в Баку затруднил движение транспорта - ФОТО

Большинство маршрутных автобусов работают с запозданием

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Снег в Баку затруднил движение транспорта.

Как сообщает Report, на всех дорогах с регулируемой скоростью снижена максимально допустимая скорость движения.

На трассе в направлении Международного аэропорта скорость снижена до 60 км/ч. Асфальт на столичных дорогах посыпан солью и песком.

На большинстве улицах наблюдаются пробки.

В различных местах столицы зарегистрированы небольшие аварии.

Большинство маршрутных автобусов работают с опозданием. Один из водителей маршрутного автобуса №36 заявил Report о том, что из 21 автобуса на линии работают только 8: "Из-за снега и гололедицы большинство водителей не смогли выйти на работу".