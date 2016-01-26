​Снег создал некоторые проблемы в Лерике и Ярдымлы - ФОТО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Резкое похолодание и заснеженность вновь создали некоторые проблемы для жителей Лерикского района.

Как сообщает Report, уже два дня подача электричества во все районные села прекращена.

В районном центре нет электричества со вчерашнего дня.

Как сообщили из ИВ Лерикского района, для возобновления подачи электроэнергии в села и районный центр на местах работают бригады электросети: "Из-за мороза в ночные часы замерзла вода, дороги покрылись льдом. Несмотря на некоторые проблемы в передвижении транспорта на отрезке между отдаленными горными селами и районным центром, движение не парализовано. Проблем с подачей газа в районный центр и села не возникло".

На данный момент толщина снега в районном центре достигает 15-20, а в горных территориях 40-50 см.

В южном регионе наибольшее количество снега выпало в Ярдымлинском районе.

В интервью Report заместитель главы ИВ Ярдымлинского района Азер Хамыев заявил об отсутствии на территории района каких-либо проблем: "В районном центре толщина снежного покрова достигает 40-50, а в селах 60-70 см. У нас есть связь со всеми селами, дороги расчищены от снега. Проблем в подаче электричества и газа в районный центр и села нет".