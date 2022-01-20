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Снег на Агсуинском перевале и дороге Муганлы-Исмаиллы затруднил движение транспорта

Снег на Агсуинском перевале и дороге Муганлы-Исмаиллы затруднил движение транспорта Из-за снега на Агсуинском перевале и на дороге Муганлы-Исмаиллы затруднено движение транспорта.
Происшествия
20 января 2022 г. 15:19
Снег на Агсуинском перевале и дороге Муганлы-Исмаиллы затруднил движение транспорта

Из-за снега на Агсуинском перевале и на дороге Муганлы-Исмаиллы затруднено движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции.

"В настоящее время, начиная с 65-го км дороги Баку-Шамахы-Евлах, на Агсуинском перевале и на дороге Муганлы-Исмаиллы идет снег, который покрыл проезжую часть. Местами гололедица, снежный покров затруднил движение автомобилей" - отметили в ведомстве.

Сотрудники полка дорожной полиции, дежурившие в данном районе, совместно с сотрудниками Управления дорожного хозяйства принимают меры, чтобы очистить дороги от снега и восстановить безопасное движение транспорта. Водителям, оставшимся на дороге, оказывается необходимая помощь .

"Главное управление дорожной полиции рекомендует использовать в указанных направлениях автомобили с двумя ведущими осями и на зимней резине, а также просит неопытных водителей отказаться от поездок в снежную погоду и по обледенелым дорогам", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsu aşırımı və Muğanlı-İsmayıllı yolunda qar avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib

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