Смягчено наказание мужчине, убившего свою жену в автобусе

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Мамедова Намика Хази оглу 1962 г.р., обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Гасымова вынесено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям был изменен. Из приговора исключены статьи по отбыванию наказания в тюрьме строго режима сроком на 2 года.

Отметим, что убийство произошло ночью 8 апреля текущего года. В автобусе №135 по маршруту Хырдалан-Баку Н.Мамедов на почве конфликта нанес супруге Ф.Шафиевой ножевые ранения. Тяжело раненная Ф.Шафиева скончалась по дороге в больницу.

Н.Мамедов явился в Ясамальское РУП с повинной.

Против него было выдвинуто обвинение по ст.120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.

12 октября на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Майыла Байрамова Н.Мамедов был приговорен к 18 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденный и законный представитель потерпевшей обратились с апелляционными жалобами в Бакинский апелляционный суд.