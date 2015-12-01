Смягчено наказание 19-летнему парню, нанесшему множественные ножевые ранения жителю Баку

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Раджабзаде Фуада Сируз оглу 1996 г.р., обвиняемого в попытке умышленного убийства.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ильгара Мургузова был изменен приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Срок наказания Ф.Раджабова уменьшен с 10 лет 8 месяцев до 8 лет.

Отметим, что 4 ноября прошлого года житель Баку Ф.Раджабзаде нанес множественные ножевые раны Рафигу Мамедову, проживающему на улице Дагестан. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, Ф.Раджабзаде был задержан.

9 сентября он был приговорен к 10 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Ф.Раджабзаде обвинялся по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека,) и ст. 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) Уголовного кодекса.