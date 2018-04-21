СМИ: Власти пытаются уговорить Никола Пашиняна прекратить акции протеста

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Масштабные протесты в Армении против премьерства Сержа Саргсяна стали для властей неожиданностью, передает Report со ссылкой на газету "Жоховурд".

По мнению издания, армянские власти крайне обеспокоены дальнейшими событиями.

"Не случайно, что вот уже третий день самые разные представители власти говорят о необходимости диалога с оппозицией. Об этом шла речь даже на вчерашней встрече Католикоса всех армян Гарегина II и Католикоса Великого дома Киликийского Арама I с Сержем Саргсяном", - пишет газета.

Как сообщил источник "Жоховурд", представители власти пытаются воздействовать на лидера движения Никола Пашиняна самыми разными способами.

"В частности, при помощи членов окружения оппозиционера они попытаются уговорить его прекратить митинги и акции протеста и пойти на диалог", - подчеркивает газета.