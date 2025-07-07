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СМИ: В Рязани при взрыве возле ТЦ один человек погиб, четверо ранены

СМИ: В Рязани при взрыве возле ТЦ один человек погиб, четверо ранены В Рязани возле торгового центра "Малина" произошел взрыв в одной из точек общественного питания.
Происшествия
7 июля 2025 г. 19:51
СМИ: В Рязани при взрыве возле ТЦ один человек погиб, четверо ранены

В Рязани возле торгового центра "Малина" произошел взрыв в одной из точек общественного питания.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, один человек погиб на месте, еще как минимум двое получили тяжелые травмы.

"Возле ТЦ "Малина" скорая, спасатели. В шаурмечной что-то взорвалось. По информации от очевидцев, одному человеку оторвало ногу, другой погиб на месте", - пишут СМИ.

ТАСС со ссылкой на данные местных властей, при взрыве в лаунж-баре на Соборной улице один человек погиб, четверо госпитализированы из-за взрыва гранаты.

На месте работают экстренные службы, включая медиков и спасателей. В соцсетях появились сообщения о возможном взрыве гранаты, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

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