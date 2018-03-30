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    СМИ: В Харькове азербайджанца застрелили у ресторана

    Возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В результате стрельбы накануне вечером возле ресторана в Харькове  один человек погиб и один получил ранение. 

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

    По данным местных СМИ, в результате стрельбы погиб гражданин Азербайджана, а ранение получил гражданин Грузии.

    "В одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно десяти человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия", - говорится в сообщении Нацполиции.

    Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

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