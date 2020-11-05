Смертельное ДТП в Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Муганлы-Исмаиллы, проходящей через село Зяргяран.
В результате столкновения автомобилей марок "Ford" и "VAZ-21099", погиб житель Уджара Иман Гамид оглы Мамедов, 1988 года рождения.
В ДТП пострадал также пассажир Эльнур Сайяддин оглы Мамедов, 1990 года рождения, который с различными телесными травмами был доставлен в Исмаиллинскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.