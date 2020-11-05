О нас
Report Georgia
Аудио новости

Смертельное ДТП в Исмаиллы

Смертельное ДТП в Исмаиллы В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
5 ноября 2020 г. 08:15
Смертельное ДТП в Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Муганлы-Исмаиллы, проходящей через село Зяргяран.

В результате столкновения автомобилей марок "Ford" и "VAZ-21099", погиб житель Уджара Иман Гамид оглы Мамедов, 1988 года рождения.

В ДТП пострадал также пассажир Эльнур Сайяддин оглы Мамедов, 1990 года рождения, который с различными телесными травмами был доставлен в Исмаиллинскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda yol qəzası olub, ölən və yaralanan var

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане зафиксировано землетрясение
В Азербайджане зафиксировано землетрясение
4 ноября 2020 г. 22:47
Тяжелое ДТП в Джалилабаде
Тяжелое ДТП в Джалилабаде
3 ноября 2020 г. 22:36
На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
3 ноября 2020 г. 22:10
На Абшероне проведен рейд против нарушителей карантина
ФотоНа Абшероне проведен рейд против нарушителей карантина
2 ноября 2020 г. 13:12
В Баку молодого человека сбил автомобиль
В Баку молодого человека сбил автомобиль
2 ноября 2020 г. 01:26
В Абшероне зарезали двух братьев
В Абшероне зарезали двух братьев
1 ноября 2020 г. 23:48
Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губе
Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губе
1 ноября 2020 г. 13:01
В Губе отец убил свою дочь
В Губе отец убил свою дочь
1 ноября 2020 г. 10:31
В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
1 ноября 2020 г. 07:02
В Баку автомобиль посольства грубо нарушил ПДД
В Баку автомобиль посольства грубо нарушил ПДД
30 октября 2020 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi