Смертельное ДТП в Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Муганлы-Исмаиллы, проходящей через село Зяргяран.

В результате столкновения автомобилей марок "Ford" и "VAZ-21099", погиб житель Уджара Иман Гамид оглы Мамедов, 1988 года рождения.

В ДТП пострадал также пассажир Эльнур Сайяддин оглы Мамедов, 1990 года рождения, который с различными телесными травмами был доставлен в Исмаиллинскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.