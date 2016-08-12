​Смертельное ДТП в Украине: погибла супружеская пара из Азербайджана - ФОТО

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ В четверг, 11 августа, в селе Нагорное (Закарпатье) на трассе Киев-Чоп в результате столкновения туристического автобуса Львов-Мукачево и BMW погибли двое человек.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в ДТП погибла супружеская пара из Азербайджана, а трое их детей получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Также легкие ушибы получили 9 пассажиров туристического автобуса.

Водитель иномарки пошел на обгон. И на встречной полосе лоб в лоб столкнулся с автобусом. От удара легковушку отбросило в сторону. Автомобиль врезался еще и в отбойник, и загорелся.