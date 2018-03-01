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    Смерть ученика IV класса в Закатале стала второй трагедией в его семье - ВИДЕО

    Дядя мальчика: Веревка от качелей опуталась вокруг шеи мальчика

    Закатала. 1 марта. REPORT.AZ/ "11-летний житель села Мухах Хафиз Мамедов не совершал самоубийства, он погиб в результате несчастного случая. Этот случай не имеет ничего общего с суицидом".

    Об этом северо-западному бюро Report заявил дядя Хафиза Назим оглу Мамедова 2007 г.р. Ахмед Мамедов.

    По его словам, веревка от качелей опуталась вокруг шеи мальчика, в результате чего он задохнулся: "Хафиз повесил веревку на чердаке, чтобы сделать качели и веревка опуталась вокруг его шеи".

    Дядя отца Х.Мамедова, аксакал семьи Моллачы Гаджиомаров заявил, что это второй несчастный случай в семье: "Версия суицида неверна. Это - несчастный случай. Ребенок стал жертвой несчастного случая. Несколько лет назад на сестру Хафиза опрокинулся чайник с горячей водой. Получившая сильные ожоги девочка скончалась".

    Отметим, что Х.Мамедов учился в IV классе полной средней школы №2 села Мухах.

    По словам его педагога, Х.Мамедов был отличником и воспитанным мальчиком: "Кроме того Хафиз был талантивым. Он изготавливал из дерева различные предметы". 

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