На процессе между министерством налогов и CATEL сменился судья

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде на процессе по апелляционной жалобе Департамента налоговой службы особого режима при министерстве налогов Азербайджана в отношении общества с ограниченной ответственностью Caspian American Telekommunications LLC (CATEL) изменен судья.

Как сообщает Report, дело передано другому судье. Фамилия судьи будет обнародована в ближайшие дни.

Напомним, что ранее на данном процессе председательствовала судья Сария Сеидова.

Отметим, что в прошлом году компания CATEL подала в суд на департамент министерства налогов. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, ООО выдвинуло иск об оспаривании решения, акта и требования. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, департамент министерства подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.