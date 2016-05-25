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    На процессе между министерством налогов и CATEL сменился судья

    Дело передано другому судье

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде  на процессе по апелляционной жалобе Департамента налоговой службы особого режима при министерстве налогов Азербайджана в отношении общества с ограниченной ответственностью Caspian American Telekommunications LLC (CATEL) изменен судья.

    Как сообщает Report, дело передано другому судье. Фамилия судьи будет обнародована в ближайшие дни. 

    Напомним, что ранее на данном процессе председательствовала судья Сария Сеидова. 

    Отметим, что в прошлом году  компания CATEL подала в суд на департамент министерства налогов. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, ООО выдвинуло иск об оспаривании решения, акта и требования. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, департамент министерства подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

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