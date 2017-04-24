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    Служебный автомобиль начальника управления МВД попал в аварию

    По факту ведется расследование

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Служебный автомобиль высокопоставленного сотрудника министерства внутренних дел попал в аварию.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Башира Сафароглу в Баку.

    Автомобиль Hundai начальника управления международного сотрудничества МВД, полковника полиции Абдулы Заргарли столкнулся с автомобилем Mercedes.

    В результате водитель А. Заргарли получил травмы и был госпитализирован в госпиталь МВД.

    Находился ли А. Заргарли в автомобиле во время происшествия неизвестно.

    По факту ведется расследование.

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