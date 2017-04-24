Служебный автомобиль начальника управления МВД попал в аварию

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Служебный автомобиль высокопоставленного сотрудника министерства внутренних дел попал в аварию.
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Башира Сафароглу в Баку.
Автомобиль Hundai начальника управления международного сотрудничества МВД, полковника полиции Абдулы Заргарли столкнулся с автомобилем Mercedes.
В результате водитель А. Заргарли получил травмы и был госпитализирован в госпиталь МВД.
Находился ли А. Заргарли в автомобиле во время происшествия неизвестно.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook