СГБ обнародовала маршруты, по которым преступные группировки перевозят наркотики

СГБ обнародовала маршруты, по которым преступные группировки перевозят наркотики

Служба государственной безопасности (СГБ) обнародовала маршруты, по которым транснациональные организованные преступные группировки (ОПГ) контрабандой переправляют наркотики в особо крупных размерах через территорию Азербайджана.

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Служба государственной безопасности (СГБ) обнародовала маршруты, по которым транснациональные организованные преступные группировки контрабандой переправляют наркотики в особо крупных размерах через территорию Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на СГБ, основными маршрутами контрабандистов являются: Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация; Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Турецкая Республика - Российская Федерация; Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Казахстан - Российская Федерация - Западная Европа; Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Грузия - Украина - Западная Европа (до российско-украинской войны); Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация - Япония (до российско-украинской войны). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram