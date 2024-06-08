О нас

СГБ обнародовала маршруты, по которым преступные группировки перевозят наркотики

СГБ обнародовала маршруты, по которым преступные группировки перевозят наркотики Служба государственной безопасности (СГБ) обнародовала маршруты, по которым транснациональные организованные преступные группировки (ОПГ) контрабандой переправляют наркотики в особо крупных размерах через территорию Азербайджана.
Происшествия
8 июня 2024 г. 15:03
СГБ обнародовала маршруты, по которым преступные группировки перевозят наркотики

Служба государственной безопасности (СГБ) обнародовала маршруты, по которым транснациональные организованные преступные группировки контрабандой переправляют наркотики в особо крупных размерах через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на СГБ, основными маршрутами контрабандистов являются:

Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация;

Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Турецкая Республика - Российская Федерация;

Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Казахстан - Российская Федерация - Западная Европа;

Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Грузия - Украина - Западная Европа (до российско-украинской войны);

Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация - Япония (до российско-украинской войны).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Transmilli mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin narkotikləri Azərbaycan vasitəsi ilə daşıdıqları marşrutlar açıqlanıb

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi