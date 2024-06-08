СГБ обнародовала маршруты, по которым преступные группировки перевозят наркотики

Служба государственной безопасности (СГБ) обнародовала маршруты, по которым транснациональные организованные преступные группировки контрабандой переправляют наркотики в особо крупных размерах через территорию Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на СГБ, основными маршрутами контрабандистов являются:
Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация;
Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Турецкая Республика - Российская Федерация;
Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Казахстан - Российская Федерация - Западная Европа;
Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Грузия - Украина - Западная Европа (до российско-украинской войны);
Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация - Япония (до российско-украинской войны).