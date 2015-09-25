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    Следующий из Баку в Грузию азербайджанский мотоциклист потерпел аварию

    Среди байкеров есть также и президент группы компаний ANS Вахид Мустафаев

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Мотоцикл одного из 10-ти следующих из Баку в Грузию байкеров попал в аварию на территории Кюрдемира на 207 км магистрали Баку-Газах.

    Как сообщает Report, мотоцикл жителя Баку Алекперова Мамеда Айдын оглу съехал с дороги, в результате чего байкер получил телесные повреждения различной степени тяжести. Раненый доставлен в Кюрдемирскую  центральную районную больницу. У него перелом руки. В настоящее время состояние потерпевшего стабильное.

    В связи с происшедшим Главное государственное управление дорожной полиции ведет расследование. Отметим, что среди следующих из Баку в Грузию байкеров есть и президент группы компаний ANS Вахид Мустафаев.

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