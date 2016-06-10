​Следующие из Турции грузовики потерпели аварию в Гахе, один из водителей тяжело ранен - ФОТО

Гах. 10 июня. REPORT.AZ/ В Гахе столкнулись две грузовые машины.

Как передает северо-западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на территории села Гораган Гахского района, на 96 км магистрали Евлах-Закатала-Грузинская граница.

Так, направлявшийся в сторону Баку грузовой автомобиль марки MAN с государственным регистрационным знаком 53-K-40-60, за рулем которого находился гражданин Турции Магомед Кайнар 1965 г.р., врезался в движущийся в том же направлении грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 76-DS-713, которым управлял Кая Чалышкан 1975 г.р.

В результате ДТП М.Кайнар получил ранения различной степени тяжести. Пострадавший помещен в Гахскую районную центральную больницу. Из-за кровотечения в брюшной полости его сразу же пришлось прооперировать. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.