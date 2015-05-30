Арестован азербайджанец, обвиняемый в убийстве полицейского в Москве - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте гражданина Азербайджана Немата Рашидова, задержанного ранее по обвинению в убийстве работника полиции Андрея Баннова.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила судья.

«Избрать в отношении Рашидова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть 27 июля», — заявила она.

Обвиняемый не высказал возражений относительно своего ареста.

Первая новость опубликована в 20:11

Чертановский суд Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению вопроса об аресте Немата Рашидова, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции Андрея Баннова.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Соответствующее ходатайство следователя поступило в суд. Сам задержанный также доставлен для участия в судебном заседании", - говорится в сообщении.

Житель Азербайджана, проживавший в Москве шесть лет, Рашидов уже признался в содеянном.

Сотрудники уголовного розыска продолжают искать соучастников Немата Рашидова, задержанного по подозрению в убийстве сотрудника полиции Андрея Баннова, сообщил журналистам начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин

"Ему (Рашидову) сейчас предъявляется обвинение в Следственном комитете, это житель Азербайджана, проживавший в Москве шесть лет. Пока мы не знаем, чем он занимался официально, но больше склоняемся к версии, что на протяжении этих лет он занимался криминалом в составе организованной преступной группы. Сейчас ведутся следственные и оперативные действия, чтобы установить всех участников, с которыми он совершил разбойное нападение", - сказал Якунин.

В минувшую среду, 27 мая, на 25-м километре МКАД во время проверки оперативной информации сотрудники экипажа межрайонного отдела вневедомственной охраны по Южному административному округу Москвы задержали автомобиль "Газель", на которой передвигались подозреваемые в совершении преступления. В ходе задержания водитель автомашины оказал активное сопротивление и нанес ножевые ранения младшему сержанту полиции Баннову. От полученных травм 22-летний сотрудник полиции скончался на месте.