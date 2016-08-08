В Санкт-Петербурге проходят обыски у депутата в рамках дела об убийстве азербайджанца

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит обыски у депутата законодательного собрания, главы областного "Водоканала" азербайджанца Саяда Алиева по делу об организованной группе, cообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что обыск проводится в рамках ранее возбужденного уголовного дела об организованной группе, базирующейся на овощебазе на Софийской улице.

20 июня на овощебазе в Санкт-Петербурге произошла стрельба. Как сообщалось, стрелял 27-летний Эмиль Гусейнов. Как полагают в правоохранительных органах, он убил уроженца Азербайджана 43-летнего Исмаилова.

Между тем очевидцы сообщали, что убийство предпринимателя из Азербайджана на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге было заказным.